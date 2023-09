Mercato coperto di Ballarò, pronto nuovo regolamento: "Persi 10 mesi per cambiare una parola"

Nuovo capitolo e nuove polemiche nella saga sul mercato al coperto di piazza del Carmine, in fase di realizzazione a Ballarò, ma ancora in attesa di un bando per l'assegnazione dei 41 stalli. Come annunciato qualche giorno fa dall'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, in seguito al parere del segretario generale Raimondo Liotta che ha confermato i dubbi di legittimità, gli uffici comunali dell'Area dello Sviluppo economico hanno presentato la proposta di delibera con le modifiche al regolamento approvato nel 2021 dal Consiglio comunale della precedente amministrazione. Le novità? Si chiede di cancellare tre commi e un articolo, ma sostanzialmente, per rendere inattaccabile il provvedimento, viene cassata soltanto una parola. E così, in attesa che l'atto arrivi in Aula, i consiglieri di opposizione insorgono.

"Purtroppo, i dubbi che avevamo sulle gravi responsabilità dell’abbandono dell’area del mercato al coperto di Ballarò da parte della Giunta Lagalla e dell’assessore Forzinetti, oggi sono diventate certezze granitiche. 'Abbiamo trovato una situazione amministrativa-regolamentare confusa, aveva dichiarato l’assessore. Infatti, era così complessa che è bastata la soppressione della parola 'prioritario' per risolvere tutto", si legge in una nota congiunta dei consiglieri e delle consigliere del Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Oso, Progetto Palermo e Gruppo misto.

"E’ inaccettabile e non dignitoso quanto è avvenuto; è un delitto sociale ed economico che si siano persi oltre 10 mesi per non fare nulla e per presentare una 'nuova' proposta di regolamento al Consiglio comunale identica a quella già approvata con deliberazione dell'ottobre 2021", aggiungono.

Per capire questo passaggio occorre fare un riassunto delle puntate precedenti. E' il dicembre 2022, infatti, quando in una determina dirigenziale del Comune viene pubblicato il bando per l'assegnazione dei 41 stand del mercato che fa seguito, appunto, al regolamento approvato da Sala delle Lapidi nel 2021. Pochi giorni dopo, però, e l'avviso pubblico viene bloccato dagli assessori Forzinetti e Rosi Pennino che chiedono "approfondimenti". A febbraio scorso, lo stesso Forzinetti annuncia di aver trovato altri fondi da destinare all'avvio delle attività commerciali rispetto agli iniziali 215 mila euro previsti e assicura: "Nei prossimi giorni il bando sarà ripubblicato". Passano i mesi e nel frattempo la struttura, in parte già pronta, affonda nel degrado, come denuncia il consigliere di circoscrizione Massimo Castiglia: "Hanno divelto la barriera che protegge il cantiere, la notte lì adesso dormono diverse persone senza fissa dimora, c'è chi abbandona rifiuti e chi consuma crack al suo interno".

Ad agosto scorso, durante la conferenza stampa a Palazzo delle Aquile sul primo anno di attività della Giunta Lagalla, l'assessore Forzinetti ammette che il bando si è fermato a causa di un intoppo: ci sono dubbi sul vecchio regolamento. Il progetto è basato su una legge regionale, la 18 del 1995, 'Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche' che dà un termine di 90 giorni per l'istituzione del mercato. Termine che sarebbe già stato superato. "Siccome in ballo ci sono fondi per 450 mila euro, è giusto che le procedure siano corrette". Poi, è storia di martedì scorso, nel giorno in cui i consiglieri di opposizione puliscono gli spazi ormai sommersi da rifiuti di ogni tipo, Forzinetti conferma che "il bando non può essere fatto con l’attuale regolamento comunale e con le regole stabilite dal Consiglio di allora, in quanto vi sarebbe una violazione della libera concorrenza e si creerebbe un danno a tutti gli operatori del mercato che sarebbero costretti in questo modo, a restituire qualsiasi somma ottenuta dall’assegnazione degli stalli".

La cancellazione della parola "prioritario" dovrebbe aver rimesso in carreggiata il provvedimento, superando il nodo del termine dei 90 giorni, dato che l'avviso - se passerà l'esame dell'Aula - sarà aperto a coloro che "dimostrino, attraverso idonea documentazione, di aver svolto attività nell’area mercatale e nelle sue

immediate prossimità, con decorrenza almeno dal 19 settembre 1994".

Oggi, però, i consiglieri di opposizione sostengono che si poteva evitare di far trascorrere tutto questo tempo. "Il bando del dicembre 2022 era quindi regolare e la disciplina della legge regionale 2/1996 (che disciplina il commercio su aree pubbliche, ndr) era direttamente applicabile ed immanente alla procedura di selezione". Ma ormai i mesi passati a vuoto non possono essere più recuperati. E dunque, secondo i consiglieri "ancora di più, adesso, è prioritario sbloccare la situazione in tempi immediati e riaprire piazza Carmine con il suo nuovo mercato al coperto ai mercatari che vogliono regolarizzarsi e ai palermitani e alle palermitane". Fermo restando che tutti siano d'accordo perché, a detta di Ugo Forello, del gruppo Oso, "c'è una parte che probabilmente non vuole mettersi in regola". E ai quali probabilmente il tempo perso ha fatto comodo.