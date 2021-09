VIDEO | A Ballarò un murale per il compleanno mai festeggiato della piccola Giulia: "Danzerà per sempre"

"Come la morte è forte l'amore" è la frase che campeggia sul ritratto realizzato sul muro della scuola Nuccio da Igor Scalisi Palminteri che rappresenta una ballerina che dall'alto continua a realizzare i suoi sogni. La piccola è morta a 6 anni in un tragico incidente in via Arcoleo, mentre si trovava nel sedile anteriore dell'auto in braccio alla mamma