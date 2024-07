Nuovo scontro sul mercato al coperto di Ballarò: "Dal regolamento di Giunta spariti fondi e sanatoria"

L'intenzione dell'amministrazione Lagalla di istituire un mercato all'ingrosso nelle nuove strutture al coperto di piazza del Carmine provoca l'ennesimo scontro e, probabilmente, un ulteriore rallentamento della procedura che, avviata da associazioni del quartiere circa 7 anni fa, ha l'obiettivo di mettere in regola gli storici pescivendoli, fruttivendoli e macellai. Ma non è l'unico aspetto che fa storcere il naso a chi come Massimo Castiglia, ex presidente e attuale consigliere della prima circoscrizione, attraverso l'assemblea Sos Ballarò e l'associazione Mercato storico Ballarò, in questo percorso ci ha messo la faccia e non solo per cercare di convincere i venditori a seguire percorsi di liceità. "Dopo discussioni a dir poco accese, arrivammo alla conclusione che per ridare lustro al mercato serviva 'u capannuni', ovvero il vecchio capannone". E così fu con la Regione che nel 2017 diede il via libera al finanziamento del progetto presentato da Iacp e Sos Ballarò per la riqualificazione e il rilancio del quartiere. Un capannone è pronto già dal 2021, l'altro è in fase di definizione. A mancare all'appello però è la disciplina per l'avvio del mercato al coperto di piazza del Carmine.

"Tolti 450 mila euro e non si parla più di sanatoria"

"Oggi il progetto originario - sostiene Castiglia - è completamente snaturato. Il nostro obiettivo era quello di fare aprire 41 partite Iva senza nessuna espulsione fra i mercatari presenti almeno dal 1994, Nel regolamento proposto dalla Giunta Lagalla non si parla più di sanatoria tant'è che gli oltre 450 mila euro previsti per l'avvio delle attività commerciali sono stati dirottati all'Agenzia sociale per la casa per pagare gli affitti a chi è in difficoltà. Una scelta che dimostra come l'amministrazione segua dinamiche assistenzialistiche, togliendo soldi a chi può crearsi un futuro, mettendosi in regola". Questo è soltanto uno dei motivi che hanno portato alla convocazione di un'assemblea pubblica per oggi pomeriggio durante la quale il Comitato per la valorizzazione e la tutela del mercato storico di Ballarò chiederà il ritiro della delibera di Giunta approvata a giugno scorso, prima che questo sia sottoposto al Consiglio comunale.

A sostegno degli operatori storici del mercato di Ballarò ci sono i consiglieri di opposizione in prima circoscrizione e in consiglio comunale dei gruppi Progetto Palermo, Oso, Franco Miceli Sindaco, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Avs. "È necessario - affermano in una nota - procedere con la regolarizzazione dei mercati e con l'attivazione delle strutture realizzate in piazza Carmine, riprendendo il percorso partecipativo avviato 7 anni fa proprio con gli operatori storici di piazza del Carmine e che è stato, sin da subito, ostacolato e interrotto dalla Giunta Lagalla. La proposta dell'amministrazione, mai discussa con i mercatari, di istituire un 'distaccamento' dei Mercati Generali, quindi vendita all'ingrosso, in una struttura progettata per la vendita al dettaglio, suona tanto grottesca quanto irrealizzabile e soprattutto lesiva del valore stesso del nostro mercato".

Forzinetti: "Tuteleremo gli operatori storici"

Un attacco al quale ha risposto l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. "Oggi tutta la politica cittadina - afferma - dovrebbe essere schierata dalla stessa parte, ovvero quella degli operatori storici di Ballarò, che sono stati illusi per anni attraverso l'emanazione di provvedimenti illegittimi. L'amministrazione Lagalla ha sbloccato la situazione di stallo che si era creata attraverso l'approvazione della delibera del mercato all'ingrosso, che tutelerà gli operatori storici senza snaturare il mercato e la sua vocazione. Basta leggere la delibera e lo schema di regolamento per avere contezza della strumentalizzazione in atto da parte di certa politica, che avviene purtroppo sulla pelle degli operatori commerciali".

Mercato al coperto di Ballarò, il regolamento in fase di approvazione

Il nuovo regolamento prevede che la struttura per la vendita all’ingrosso sarà costituita da due strutture coperte: una grande circa 500 metri quadrati sarà suddivisa in 31 posteggi e l’altra di circa 150 mq avrà 11 posteggi. Saranno questi gli spazi in cui gli operatori svolgeranno la loro attività commerciale. Lo stesso regolamento, poi, indica il calendario e gli orari dello svolgimento delle attività (fino alle 9 sarà mercato all'ingrosso e ai consumatori privati sarà consentito l'ingresso non prima delle 9) e i criteri per la concessione degli stand che comprende il relativo canone. L'atto di indirizzo approvato dalla Giunta dovrà passare dal Consiglio comunale."In particolare la discussione dell'Aula si concentrerà sul regolamento che disciplina la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato e che modifica quello approvato all’inizio dello scorso giugno", si legge in una nota del Comune. Il provvedimento non potrà non tenere conto delle istanze che arrivano dal quartiere. Ma al di là dell'ultima diatriba, di sicuro c'è che passerà altro tempo prima che il mercato al coperto di piazza del Carmine diventi realtà.

A giugno 2021 l'approvazione del primo regolamento con Orlando sindaco

Eppure è il giugno 2021, quando l'Istituto autonomo case popolari consegna il primo dei due capannoni al coperto, quello più piccolo. A ottobre del 2021, il Consiglio comunale, con Leoluca Orlando sindaco, approva il regolamento per l'assegnazione degli spazi. La nuova amministrazione Lagalla, inizialmente, sembra dare seguito a quanto deliberato un anno prima da Sala delle Lapidi e, nel dicembre 2022, in una determina dirigenziale del Comune viene pubblicato il bando per l'assegnazione dei 41 stand del mercato. Pochi giorni dopo, però, l'avviso pubblico è bloccato dagli assessori Forzinetti e Rosi Pennino che chiedono "approfondimenti". Nel frattempo, il bando viene revocato e, col passare dei mesi, la struttura, in parte già pronta, affonda nel degrado, come denuncia a più riprese il consigliere di circoscrizione Massimo Castiglia: "Hanno divelto la barriera che protegge il cantiere, la notte lì adesso dormono diverse persone senza fissa dimora, c'è chi abbandona rifiuti e chi consuma crack al suo interno".

I dubbi di Forzinetti e le proteste dell'opposizione

Ad agosto 2023, durante la conferenza stampa a Palazzo delle Aquile sul primo anno di attività della Giunta Lagalla, l'assessore Forzinetti spiega che il bando si è fermato a causa di un intoppo: ci sono dubbi sul regolamento approvato dal Consiglio nel 2021. Il progetto è basato su una legge regionale, la 18 del 1995, 'Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche' che dà un termine di 90 giorni per l'istituzione del mercato. Termine che sarebbe già stato superato. "Siccome in ballo ci sono fondi per 450 mila euro, è giusto che le procedure siano corrette", dice Forzinetti. A settembre 2023, nel giorno in cui i consiglieri di opposizione puliscono gli spazi di piazza del Carmine ormai sommersi da rifiuti di ogni tipo, Forzinetti conferma che "il bando non può essere fatto con l’attuale regolamento comunale e con le regole stabilite dal Consiglio di allora, in quanto vi sarebbe una violazione della libera concorrenza e si creerebbe un danno a tutti gli operatori del mercato che sarebbero costretti in questo modo, a restituire qualsiasi somma ottenuta dall’assegnazione degli stalli". Non è andata proprio così secondo i consiglieri di opposizione: "E' stata soltanto soppressa una parola, poi il regolamento è identico a quello del 2021. Si sono solo persi due anni. Adesso si faccia presto".

Ma il tempo continua a scorrere fino a un mese fa quando arriva la delibera di Giunta all'interno della quale si parla di mercato all'ingrosso e si cita il passaggio con il quale nel marzo scorso i 450 mila euro vengono dirottati dal progetto per l'avvio delle attività commerciali in piazza del Carmine all'Agenzia sociale per la casa. "I fondi sarebbero andati persi - ha spiegato Forzinetti - e sono stati dunque utilizzati per un'emergenza della città". Ma a Ballarò c'è chi è rimasto perplesso.