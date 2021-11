Lo fermano in strada a Ballarò: addosso aveva 31 dosi di eroina, arrestato

Un nigeriano di 46 anni è stato arrestato in via Chiappara del Carmine, nel quartiere Ballarò, dai “Falchi” della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile. Addosso aveva 31 dosi di eroina. "Gli agenti - dicono dalla questura - hanno notato la presenza dell'uomo mentre aspettava qualcuno in strada. Poi è stato avvicinato da diversi clienti e dopo un cenno d’intesa, ha ceduto loro un piccolo involucro in cambio di una non meglio precisata somma di denaro".

I poliziotti, dopo un’attenta osservazione, sono entrati in azione e, mentre alcune pattuglie hanno fermato i clienti facendosi consegnare le dosi di eroina appena acquistate, un’altra pattuglia ha fermato il pusher. Addosso al nigeriano, nascosti negli slip, gli agenti hanno rinvenuto 31 dosi di eroina per un peso complessivo di 16 grammi e nella tasca del pantalone 42 euro.

La droga e i soldi, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro mentre l’uomo, arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa di udienza di convalida è stato portato al Pagliarelli.