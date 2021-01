Nella sua casa a Ballarò dosi di crack pronte per lo spaccio, arrestato pregiudicato

Dosi di crack pronte per la vendita, un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti. E' quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile nell’appartamento di un pregiudicato 49enne palermitano in via Porta di Castro, nel cuore di Ballarò. L'uomo è stato arrestato mentre la droga e i soldi, ritenuti il provento dello spaccio, sono stati sequestrati.

A perquisire l'abitazione dell'uomo sono stati i poliziotti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” che hanno rinvenuto 77 involucri termosaldati, contenenti 10 grammi circa di crack, una confezione termosaldata contenente 2,76 grammi di crack, un bilancino digitale e il denaro. Le indagini sono in corso per risalire ai destinatari dello stupefacente.