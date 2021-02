"Aperto oltre l'orario e tra gli arredi tappeti e porcellane rubate", sequestrato locale a Ballarò

Il gestore, un quarantanovenne pregiudicato, è stato segnalato per l’ipotesi di ricettazione e riciclaggio. Gli agenti della polizia municipale hanno accertato anche che non era in possesso delle licenze

In un locale risultato aperto oltre l'orario consentito e senza autorizzazione all'attività, gli agenti della polizia municipale hanno trovato arredi ritenuti "di dubbia provenienza", così è stato posto sotto sequestro e il gestore è stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di ricettazione e riciclaggio. Nei guai un quarantanovenne pregiudicato. (Non è stato reso noto il nome dell'attività ndr)

Gli agenti del nucleo controllo attività produttive "hanno riscontrato la presenza di alimenti e bevande per la somministrazione e un cospicuo quantitativo di beni di dubbia provenienza. Motivo per il quale è scattato il sequestro, già convalidato dalla competente autorità giudiziaria - si legge in una nota - per l'ipotesi di reato di ricettazione. In particolare all'interno del locale sono stati trovati televisori, biciclette, quadri, orologi e candelabri monumentali, porcellane pregiate, amplificatori audio professionali, tappeti di pregio, orologi da polso, motori elettrici per idraulica insieme a denaro contante e una cassetta in metallo, con all'interno numerosi attrezzi ed utensili compatibili con una presunta attività di scasso".