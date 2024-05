Emergenza buche a Ballarò, Nicolao e Randazzo (prima circoscrizione): "Via Battisti è peggio di una trazzera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Via Cesare Battisti, a Ballarò, è peggio di una trazzera. Da anni la prima circoscrizione delibera mozioni e segnalazioni proprio per chiedere il rifacimento della strada a regola d'arte, ovvero scarificazione e posa del nuovo asfalto". Lo dicono Antonio Nicolao (Pd) e Giuseppe Randazzo (Dc), rispettivamente vicepresidente e consigliere della prima circoscrizione.

"Purtroppo - dice Randazzo, primo firmatario dell'ultima mozione - non si può più aspettare: la strada deve essere messa in sicurezza. Commercianti e residenti hanno visto cadere pedoni con facilità, anche per l'insufficienza dell'illuminazione pubblica già segnalata ad Amg".

Nicolao lancia un appello all'assessore comunale alle Infrastrutture: "E' necessario - dice - che l'accordo chiuso tra Città storica e la ditta Edil Sep soc. coop, che sta procedendo alla verifiche di rito, metta in cantiere la data di inizio lavori e la chiusura temporanea della strada, che viene percorsa anche dai pedoni considerato che il marciapiede è stretto. Questa situazione determina una serie di pericoli e cadute di pedoni, ecco perché - conclude Nicolao - bisogna dare precedenza al rifacimento dell'asfalto in via Battisti".