Vaccini, a Balestrate un open day per gli over 80

Open day di vaccinazioni per gli over 80 a Balestrate. Ad annunciare la notizia, con orgoglio, è il sindaco Vito Rizzo: "Sono particolarmente felice di comunicarvi che l'Asp ha accolto la nostra proposta: sabato 24 aprile dalle 9 alle 20 ci si potrà recare presso la sede della guardia medica in via Giliberto 21 per fare il vaccino". Potranno essere vaccinati esclusivamente i nati prima del 1941 (inclusi) ai quali sarà iniettata una dose del siero Pfizer o Moderna.

Non è necessaria la prenotazione ma è preferibile compilare il modulo di adesione alla campagna prima di recarsi presso la struttura sanitaria. "Approfittiamo di questa grande occasione. Prima ci vacciniamo, prima - conclude il primo cittadino - ne usciremo".