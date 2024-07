Balestrate, la parrocchia adotta una piazzetta per ripulirla e curarla insieme ai bambini

La parrocchia Sant'Anna di Balestrate, guidata da padre Francesco Giannola, ha "adottato" una piazzetta del paese per ripulirla, curarla e trasmettere ai bambini importanti valori come il rispetto dell’ambiente e delle regole. L’iniziativa è promossa dal parroco si inserisce all’interno delle iniziative del Grest che si sta svolgendo con il supporto dei volontari. Dal 17 al 19 luglio si sono svolte le attività destinate ai bambini da 4 a 6 anni. Domani, lunedì 22, partirà invece il progetto rivolto ai bimbi dai 7 ai 13 anni con le "Olimpiadi della fraternità" che si svolgeranno in diverse zone del paese. Si partirà da via Siracusa, alle spalle dello stadio, dove si trova un'area abbandonata da tempo diventata una discarica nonché teatro di numerosi atti vandalici.

Il gruppo estivo della chiesa partirà con una forte azione sociale in un luogo abbandonato ma molto suggestivo. Per l’occasione è stato realizzato un murale, con la firma dei bambini accompagnati da don Francesco, che sarà inaugurato domani (lunedì 22 luglio) alla presenza di monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. I piccoli partecipanti potranno lasciare le loro impronte per completare l'opera. "Il valore sociale che ha dato vita all'iniziativa di padre Francesco - si legge in una nota - si coniuga con il valore educativo che ricopre l'arte nella vita di ognuno di noi, partendo dai più piccoli: l'arte come educazione alla bellezza. Il sogno è quello di risistemare tutto il muro della zona per poi destinare l’intero spazio ad attività future nell’ottica di salvaguardare e valorizzare il territorio". Le attività proseguiranno fino al 26 luglio con la serata finale, in oratorio, dedicata alle famiglie.