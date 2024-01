L'omicidio di Francesco Bacchi, Zeromolestie Sinalp denuncia lo scollamento tra istituzioni e giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sempre più spesso siamo inondati da fatti di cronaca assurdi e criminali che stanno distruggendo la nostra società. Giornalmente assistiamo ad azioni violente, spesso per futili motivi, contro uomini e donne che hanno la sola colpa di trovarsi al posto sbagliato ed al momento sbagliato. Morire oggi a 20 anni perché si va in discoteca veramente non ha alcuna logica", dichiara la Responsabile dello sportello di Partinico della Rete Regionale Zeromolestie Sinalp, Loredana Berritta.

E' appena iniziato il 2024 e la violenza ha prepotentemente preso le prime pagine dell'informazione come non mai in passato. Violenza che non ha toccato solo i giovani d'oggi ma anche le donne che continuano ad essere uccise per un'idea sbagliata e travisata del rapporto di coppia, e che già in pochi giorni del nuovo anno ha prodotto ben 5 donne vittime del più atroce omicidio, il femminicidio. "Anche il mondo del lavoro - dichiara il segretario regionale del Sinalp Andrea Monteleone - ha già inanellato le sue vittime, lavoratori che spesso subiscono la negligenza, e la noncuranza delle aziende che non si preoccupano di rispettare le regole della sicurezza dei luoghi di lavoro, prediligendo solo la massimizzazione del profitto. A queste vergognose sacche di violenza andiamo a sommare gli omicidi che sempre più spesso colpiscono i nostri giovani, tra i quali possiamo annoverare il ventenne Francesco Bacchi di Partinico, ucciso all'esterno di una discoteca a Balestrate. Sempre più spesso ci si chiede a cosa è dovuto questa deriva sociale che sta alimentando la crescita dell'aggressività e della violenza come unica soluzione alle difficoltà che si incontrano nella vita e alle loro soluzioni".

Francesco Bacchi, da quanto sta emergendo nelle prime ricostruzioni dei fatti, si è trovato coinvolto, probabilmente suo malgrado, in una rissa tra ragazzi all'esterno della discoteca, e questo è stato sufficiente per bruciare una giovane vita. Partinico, come tutta la Sicilia, deve avere il coraggio e la forza di dire basta a questa subcultura della violenza che in questi ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale. La convinzione di poter risolvere tutto con la violenza e l'aggressione dell'altro è sicuramente figlia di una società che ha deciso di rinunciare ai propri valori. Valori che si sono affermanti in secoli e secoli di evoluzione culturale e sociale e che oggi rischiano di infrangersi con la crisi dei nostri giovani. La mancanza di lavoro porta i giovani a sentirsi frustrati, e spesso in modo umiliante.

Questa condizione poi li porta a procrastinare la loro vita nella famiglia paterna, con il crollo di tante certezze, di tante speranze, di tanti sogni e di tanti miti, dando il via a crisi di valori e ideali. Mentre le istituzioni dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, che spesso sono percepite lontane dal paese reale, appaiono ai giovani ancora più distanti e incapaci di risolvere o solamente capire i loro problemi. Lo scollamento delle giovani generazioni dalle Istituzioni li porta ad una crisi d'identità e ad un rifiuto acritico ed inconcludente del passato e della storia della loro nazione e del loro territorio. Da sempre ci sono stati contrasti tra vecchie e nuove generazioni, ma oggi si è spezzato il rapporto dialettico tra questi due mondi, facendo cadere tutti i valori storici e sociali che identificano una qualsiasi società.

La direzione regionale