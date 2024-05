Balestrate, al via i Borghi dei tesori con 100 alunni e insegnanti della scuola Archimede-La Fata di Partinico

Quasi 100 tra alunni e insegnanti della scuola primaria Archimede La Fata di Partinico apriranno domani a Balestrate il festival dei Borghi dei tesori. La manifestazione, promossa da Le Vie dei Tesori e voluta fortemente in paese dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, coinvolge 46 Comuni in tutta l’Isola che apriranno le porte della loro storia nei fine settimana di maggio, dal 10 al 26.

Da sabato alle ore 10 partirà il programma che a Balestrate è dedicato a famiglie e bambini con degustazioni, tour in mare e in trenino e passeggiate storiche. I venerdì a partire dalle 9 saranno invece dedicati alle scuole.

Domani l’istituto guidato dalla dirigente scolastica Mariarosa Tarantino sbarcherà nella borgata marinara per conoscere la storia del territorio. Venerdì 17 e giorno 24 sarà invece protagonista l’istituto comprensivo Rettore Evola diretto da Benedetto Lo Piccolo, mentre martedì 21 maggio sarà la volta dell'istituto Cassarà Guida con il dirigente scolastico Salvatore Ciravolo.

Tanti gli spunti storici e culturali che offrirà Balestrate alle classi, che potranno conoscere il territorio attraverso una spiegazione riadattata per i più piccoli. Dall’antico costone roccioso ricco di fossili risalente a milioni di anni fa, passando per la nascita del centro abitato con una visita alla chiesetta di San Pietro che sarà aperta grazie alla preziosa collaborazione e al supporto della parrocchia di padre Francesco Giannola. Quindi un salto nel tempo fino all’epoca d’oro dell’800, quando le grandi compagnie del vino realizzarono in paese i loro stabilimenti.

Un viaggio nel tempo che sarà condotto dai volontari della cooperativa Terre delle Balestrate e che inaugura un nuovo filone economico per il territorio legato al turismo scolastico. Durante la passeggiata saranno offerti ai bambini prodotti genuini del territorio in una merenda che si svolgerà presso i locali de La Piazzetta, durante la quale l'azienda Il Filo Tropicale svolgerà una piccola lezione sulle proprietà benefiche del mango e della frutta in generale.