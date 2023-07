Balestrate, l'idea per rilanciare la costa: un anfiteatro a mare

Rilanciare l'economia del territorio balestratese anche attraverso l'architettura, la valorizzazione dei luoghi e con un'idea: un anfiteatro a mare. Un dibattito per portare avanti una nuova visione del comprensorio e per creare opportunità di sviluppo e crescita culturale.

Se ne discuterà venerdì 7 luglio alle 18,30 al Marina Holiday Resort di Balestrate, dove si terrà il workshop dal titolo “Paesaggio estetico, il luogo come risorsa per la nostra rigenerazione urbana”, evento promosso dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate e patrocinato dagli Ordini degli Architetti di Palermo e Trapani. La partecipazione prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi.

Prosegue così il calendario di eventi della cooperativa al lavoro per proporre soluzioni per la rigenerazione di un territorio ricco di storia e cultura e in cerca di una nuova identità. Dopo gli incontri sull'energia rinnovabile con Silvestrini e Spagnolo, e il dibattito con Moni Ovadia e Leoluca Orlando, ora è la volta della progettazione.

I lavori saranno coordinati dall'architetto Aldo Carano, ex funzionario del Comune di Palermo, Terrasini e San Vito Lo Capo con una grande esperienza nell’ambito dei progetti legati alla rigenerazione urbana. Saranno proposte alcune ipotesi di lavoro sui siti naturalistici del territorio di Balestrate in chiave di rinnovamento urbanistico. Inoltre il gruppo di lavoro approfondirà la possibilità di stimolare la rigenerazione culturale del territorio a partire dalla costruzione di un anfiteatro ecocompatibile con il litorale.