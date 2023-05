VIDEO | Il mistero della casa di Baida: "Ragazzine portate là per partorire e bimbi poi venduti"

Vergogna, silenzi, radici perdute: il servizio delle Iene sulla vicenda della struttura in cima al quartiere palermitano. Per decine di anni tante adolescenti sarebbero state "dirottate" in quell'abitazione per far nascere dei bambini da adottare. A gestire il tutto "mamma Polloni", che secondo le accuse "avrebbe anche lucrato sulla vicenda"