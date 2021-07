Baia dei Francesi, il secondo cancello che dà accesso al mare dovrà essere buttato giù

Lo fanno sapere dal Comune di Bagheria. Il proprietario è stato sanzionato con una multa di duemila euro per aver realizzato opere in assenza di autorizzazione

Si dovrà buttare giù il secondo cancello che dà accesso alla Baia dei Francesi. Lo fanno sapere dal Comune di Bagheria. Il proprietario è stato sanzionato con una multa di duemila euro per aver realizzato opere in assenza di preventiva Cila, la Comunicazione di inizio lavori asseverata, definito come un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la Scia.

Siamo a Mongerbino sulla stradella che dà accesso al mare. Più precisamente alla baia dei Francesi recentemente tornata alla cronaca perché alcuni bagnanti avevano denunciato di aver trovato chiuso il cancello di accesso che un'ordinanza sindacale aveva stabilito di mantenere aperto ai frequentatori della spiaggia secondo alcune regole e tempistiche. In seguito si scoprì che a circa 30 metri di distanza, dal cancello che fu poi oggetto di sequestro, era presente un ulteriore cancello con ringhiera, collocato abusivamente e posto a meno di 150 metri dalla battigia ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il cancello in ferro di colore rosso di dimensioni di circa 1,20 metri di larghezza e di due metri circa di altezza, era stato collocato in corrispondenza della scala di accesso per impedirne la fruizione.

"Il cancello - dicono dal Comune di Bagheria - risultava ancora chiuso. L’area di cui si parla ricade in zona vincolata paesaggisticamente in seguito alla decisione della Commissione. Per questi motivi è stato sanzionato il proprietario. Gli è stato intimato di rispristinare lo stato antecedente alla costruzione dei cancelli nel giro di tre giorni in caso contrario sarà l'Amministrazione comunale a procedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo la procedura indicata dalla legge, con recupero delle spese a carico dei destinatari".