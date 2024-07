La guardia costiera salva 11 persone, ma multa pure gestori di lidi e diportisti indisciplinati

Soccorse undici persone e multate altre dieci. E' questo il bilancio delle attività della guardia costiera di Palermo durante i giorni del Festino. I militari hanno recuperato bagnanti in difficoltà in vari punti, da Capo Gallo a Capo Zafferano, spegnendo addirittura un incendio su un gommone, ma hanno pure sanzionato i gestori di tre lidi che non rispettavano le norme di sicurezza e sei diportisti.

Il primo intervento è stato compiuto il 13 luglio, quando alla sala operativa della guardia costiera è arrivata la segnalazione di una donna in difficoltà a Tre Piscine (Cala Cuore), a Capo Zafferano: dopo una caduta e una lesione al ginocchio la bagnante non riusciva a muoversi e, vista la zona impervia, era impossibile soccorrerla via terra. E' quindi entrato in azione un "soccorritore marittimo" che l'ha portata fino ad una motovedetta, che a sua volta ha raggiunto Porticello, dove un'ambulanza del 118 attendeva la ferita e l'ha accompagnata all'ospedale di Termini Imerese.

Sempre il 13, ma a Barcarello, la guardia costiera ha soccorso e recuperato due persone su un kayak che non riuscivano a tornare a riva per via del vento. Nella notte del Festino, invece, i militari hanno aiutato quattro persone che erano su un'imbarcazione alla deriva per un'avaria al motore nella zona di Aspra. Ieri (15 luglio) dalla nave Diciotti sono partiti alcuni battelli pneumatici per spegnere un incendio su un piccolo gommone con due persone a bordo nel porticciolo di Sferracavallo. La guardia costiera ha poi anche soccorso due bagnanti in difficoltà a Capo Gallo.

Sul fronte delle multe, invece, nell'ambito dell'operazione "Mare e laghi sicuri 2024", i militari hanno contestato violazioni amministrative ai gestori di tre stabilimenti balneari per assenza di bagnino, di dotazioni di primo soccorso e per la mancata segnalazione di acque sicure, con verbali per 3.096 euro. Multati anche due diportisti che non avevano i documenti a bordo delle loro imbarcazioni e altri quattro perché avevano ancorato le loro barche in una zona non consentita dell'area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine. Le sanzioni ammontano a 460 euro. Infine, vicino a Capo Zafferano è stato multato un diportista che navigava nello specchio di mare riservato alla balneazione (la sanzione è di 229 euro).