Si sente male mentre fa il bagno a Mondello, morto un uomo

Un anziano è deceduto stamattina dopo l'intervento di alcuni bagnanti e dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Si sente male in acqua e muore poco dopo. Un uomo di 82 anni è deceduto oggi a Mondello nonostante le manovre di primo soccorso tentate prima da alcuni bagnini e poi dai sanitari del 118 che hanno eseguito il massaggio cardiaco per oltre 40 minuti.

L'anziano stamattina - come era sua abitudine durante la stagione estiva - aveva raggiunto la spiaggia di Mondello, aveva riposto la sua roba nella capanna presa in affitto e si era seduto sulla battigia. Poi aveva deciso di concedersi due bracciate per cercare un po' di refrigerio.

Poco dopo avrebbe iniziato a sentirsi male e qualcuno l’avrebbe aiutato a tornare a riva. Ogni successivo tentativo di strapparlo alla morte è risultato però vano. Sul posto, oltre alla guardia costiera, è intervenuto il medico legale per l'ispezione del cadavere. La salma è stata restituita alla famiglia.