Programmazione Fesr 2021-2027 in Sicilia: più vicino il recupero di Baglio Scorzadenaro

Baglio Scorzadenaro potrebbe tornare ai suoi antichi fasti. Si tratta di un gioiello del tardo '500 che si trova lungo viale Regione di fronte al Pagliarelli, proprio sotto il cavalcavia di via Ernesto Basile. Adesso il Consiglio comunale approva un atto "straordinario" per il recupero attraverso i fondi Fesr 2021-2027 in Sicilia.

"Con un atto di straordinaria unità, è stato approvato dal Consiglio comunale un ordine del giorno a mia prima firma e sottoscritto da tutti i colleghi di opposizione, che impegna il sindaco e la giunta a intraprendere tutte le azioni politiche e amministrative necessarie per includere il recupero del baglio Scorzadenaro nella programmazione Fesr 2021-2027 in Sicilia - dichiara il consigliere comunale M5S Concetta Amella -. Tale azione rappresenterebbe un passo decisivo verso la sua rinascita e conservazione. Continueremo a vigilare sul progresso e ad agire con determinazione affinché questo progetto diventi una realtà tangibile".

Nel 1983 la villa che c'era nel Baglio Scorzadenaro venne in parte abbattuta per fare posto alla doppia carreggiata della circonvallazione. Del baglio originale è rimasto solo un fabbricato. Dopo i lavori di messa in sicurezza e consolidamento per il miglioramento sismico eseguiti nel 2006, per i quali il Comune ha speso ben mezzo milione di euro, l'amministrazione ha tentato per ben due volte ad assegnare il baglio, ma senza successo. Il motivo? Troppi soldi da spendere per rendere il baglio abitabile. Così il "gioiello" del tardo '500 è finito in balia di vandali e ladri fino ai giorni nostri.