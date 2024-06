Bagheria, paura in strada: si apre una voragine

Nel tardo pomeriggio di oggi a Bagheria si è aperta una voragine sul manto stradale per un probabile cedimento della fognatura. Non si sono registrati danni a persone. E' successo in viale Bagnera, all'altezza di un noto supermercato cittadino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili urbani guidati dal comandante Maurizio Parisi, con due pattuglie e i carabinieri.

Per questioni di sicurezza la strada all'altezza della voragine sarà inibita al traffico. "Sul posto - dicono dagli uffici del Comune - si sta dirigendo anche la logistica comunale per le verifiche del caso e per transennare. Le pattuglie hanno inibito il traffico nella strada. Si potrà al momento girare verso contrada Monaco o dal sottopasso dirigersi su via Tommaso Aiello o vi Federico II".