Bagheria, lancia bottiglie di vetro contro due vigili urbani e li ferisce: nei guai un minorenne

Un minorenne ha lanciato contro gli agenti della polizia municipale alcune bottiglie di vetro. L’episodio è avvenuto a Bagheria, in corso Umberto I. due vigili urbani hanno fermato il minorenne autore della bravata. Il ragazzo è stato accompagnato al commissariato di polizia dove è stato identificato; i due agenti feriti, che non hanno riportato gravi conseguenze, hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari.

"L'amministrazione - si legge in una nota del Comune di Bagheria - continuerà a mettere in campo ulteriori attività di sicurezza, controllo e recupero a supporto delle forze dell’ordine ed in particolare ringrazia i due agenti feriti e l’intero corpo di polizia municipale che andranno avanti con determinazione".