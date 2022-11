Bagheria, blitz dei vigili: sequestrati alcuni esemplari di "spadotto"

Nuova operazione del comando della polizia municipale di Bagheria che negli scorsi giorni ha effettuato il sequestro di merce vietata alla vendita. I vigili hanno sequestrato alcuni esemplari di “spadotto” sotto misura la cui vendita è vietata per legge.

"La specie - hanno spiegato dagli uffici comunali - è stata esaminata dall'azienda sanitaria locale, nello specifico il servizio veterinario, che ha disposto la distruzione perché non adatto al consumo umano. Tra le altre attività realizzate durante i controlli della movida notturna i vigili urbani hanno contravvenzionato 4 esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Nello specifico in alcuni casi era stata messa in atto una eccessiva occupazione, non autorizzata di suolo pubblico. Si tratta di esercizi del centro urbano, uno di questi è stato multato anche per aver organizzato spettacoli e attività musicale non autorizzate".