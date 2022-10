Bagheria, vigili in strada di notte nel weekend: "Per prevenire incidenti e contrastare l'abbandono di rifiuti"

E' partito lo scorso week end un progetto di controllo notturno del territorio da parte della polizia municipale di Bagheria capitanata dal comandante Maurizio Parisi per garantire la sicurezza stradale e la quiete pubblica. Due unità saranno attive anche per il controllo sull'abbandono dei rifiuti, la criminalità minorile anche al fine di prevenire gli incidenti stradali determinati dalla guida in stato di ebrezza. Altre unità saranno attive nella frazione marinara di Aspra per controllare inoltre eventuali attività commerciali abusive e la movida.

Le pattuglie, che a rotazione effettueranno i controlli, saranno attive, al momento, giovedì, venerdì e sabato sino a mezzanotte e mezza. Nel prossimo periodo festivo natalizio i controlli verranno implementati. "La presenza delle pattuglie anche in orario notturno, è finalizzata a sensibilizzare gli utenti della strada ad una guida responsabile a contrastare la microcriminalità in supporto alle altre forze di polizia e a controllare gli abbandoni di rifiuti", dice l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Tripoli.