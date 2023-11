Circolano con una moto elettrica sul marciapiede, poi aggrediscono vigile: identificati 2 ragazzi

Aggredito un vigile a Bagheria: identificati poco dopo gli aggressori. E' successo nell'ambito delle attività di routine giornaliere di controllo del territorio nella postazione mobile di corso Umberto I, attivata dall'amministrazione comunale già dall'anno scorso.

"Ieri - dicono dagli uffici del comune di Bagheria - il tenente della polizia municipale Salvatore Pilato è stato aggredito da due ragazzi mentre era in corso la manifestazione Bagheria Urban Fashion. Il tenente era in servizio per la sicurezza della manifestazione e per il consueto servizio di pattuglia su corso Umberto I quando ha subito l'aggressione. I due giovani stavano circolando con una moto elettrica sul marciapiede del corso principale, nonostante il divieto di circolazione previsto per quell'ora ed il divieto di transitare con mezzi sul marciapiede. Non curanti dello stop intimatogli dal vigile i due sono scesi dal mezzo, hanno aggredito l'agente, e si sono dati alla fuga, ma sono già stati individuati".

La manifestazione si è svolta senza alcun problema. Il tenente Pilato è ricorso alle cure del Policlinico di Palermo ed è stato refertato con una prognosi di 7 giorni. Le condizioni del tenente sono buone e non sono stati riscontrati traumi.

Il servizio di pattugliamento del corso Umberto I continuerà senza sosta. "Esprimo solidarietà al comando della polizia municipale per l'aggressione al tenente Pilato - dice l'assessore Giuseppe Tripoli - oltre al presidio fisso della polizia municipale su corso Umberto I, attivato già dall'anno scorso, l'amministrazione comunale ha incontrato nei giorni scorsi, per discutere le problematiche inerenti la sicurezza, anche le altre forze dell'ordine".