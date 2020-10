Bagheria città più frequentata delle Vie dei Tesori: oltre seimila visite

Alla chiusura dell'edizione 2020 de Le Vie dei Tesori sono stati resi noti i numeri sulle visite. "La nostra città - si legge in una nota del Comune di Bagheria - è stata quella più frequentata tra le partecipanti. ​Registrate oltre seimila presenze, in rispetto alle norme di sicurezza per la gestione dell'attuale stato di emergenza causato dal Covid-19, si è potuto godere, in egual modo, del fascino delle ville, dei palazzi e delle altre attrazioni bagheresi. Nulla ha potuto il maltempo, intervallato tra i fine settimana di questa prima fase delle Vie dei Tesori, nell'ostacolare questo flusso di presenze".

In occasione di questo risultato oltre le aspettative il sindaco Tripoli ha dichiarato: "La Giunta, l'amministrazione e tutto il Comune si impegnano nel continuare la promozione e la valorizzazione del territorio, tramite la partecipazione, il confronto con la cittadinanza e la collaborazione con altri enti, permettendo il consolidamento dei punti di forza e puntando allo sviluppo e al miglioramento continuo nell'ambito culturale e turistico".

A riguardo si è espresso anche il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vella affermando che "la rivalutazione e l'accrescimento del valore dei nostri beni culturali è da sempre al centro dell’azione pubblica, delle politiche del territorio e in cima all'agenda comunale. I numeri che vedono in testa Bagheria come città col maggior numero di visitatori, sono frutto anche del lavoro condotto finora. Questo impegno sinergico proseguirà con l'obiettivo di avere un'ulteriore aumento di presenze e di rendere ancora più partecipe la cittadinanza nella riscoperta del nostro territorio".

"E' stato un lavoro di squadra che ha visto coinvolta tutta la Giunta, dall'assessorato al Verde Pubblico guidato da Massimo Cirano, all'assessorato al Turismo e Attività Produttive condotto da Brigida Alaimo - dice il sindaco - il lavoro di squadra ripaga sempre e il risultato sinergico ha visto la partecipazione di tanti turisti, ben organizzati nelle visite nel rispetto delle norme anti-covid, turisti che ci hanno manifestato il loro apprezzamento anche attraverso i social". L'amministrazione, si legge in una nota, "desidera quindi ringraziare non solo l'ottima organizzazione dell'associazione de Le Vie dei Tesori ma anche tutte le realtà pubbliche, private, le associazioni, i proprietari di case private, di musei, le maestranze, e i dipendenti comunali che hanno contribuito a questo successo".