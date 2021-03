"E' abusivo e intasca il reddito di cittadinanza", multato venditore ambulante a Bagheria

L'uomo aveva posizionato le sue cassette colme di frutta e verdura in via Papa Giovanni XXIII occupando parte della strada e del marciapiede. Da un controllo della guardia di finanza sono emerse le irregolarità. La merce è stata sequestrata e sono state anche avviate le pratiche per la decadenza del beneficio