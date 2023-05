Bagheria, una firma contro la guerra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Una firma contro la guerra! Domenica, 14 Maggio, dalle ore 9 alle ore 13, al Bar Agapè di Bagheria si raccoglieranno le firme per indire un referendum abrogativo contro l'invio di armi italiane in Ucraina. Il Comitato "Ripudia la guerra" è attivo in tutta Italia ed ha come obbiettivo la raccolta di 500.000 firme entro il 14 Luglio. Grazie a tale traguardo, il Comitato guidato dal Prof. Enzo Pennetta, potrà far sentire la voce di tutti quegli italiani contrari alle politiche belligeranti del governo e di chi crede che le armi non pongano fine ad una guerra ma la nutrano pericolosamente.

Sarà possibile firmare anche negli orari di apertura degli uffici comunali, in Corso Umberto, dal lunedì al venerdì. Per i futuri banchetti di raccolta, potrete essere aggiornati tramite il sito: "dovefirmare.it". Chiunque volesse partecipare attivamente e collaborare con il Comitato locale può contattare il delegato bagherese Fabio Maggiore ai seguenti recapiti: email: fabiucciomaggiore@yahoo.it