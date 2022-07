Bagheria, si inaugura l'ufficio microchippatura per cani e gatti

Verrà inaugurato mercoledì 13 luglio, alle 12 a Bagheria, l'ufficio microcippatura per cani e gatti, messo a disposizione dal Comune per l'Asp, l'azienda sanitaria provinciale, e nello specifico al servizio Anagrafe canina. Sarà operativo da agosto prossimo, in un bene confiscato alla mafia, in via Massimo D'Azeglio 23 (l'ex complesso Sicis).

I proprietari dei cani sprovvisti di microchip e non ancora iscritti all'anagrafe canina regionale potranno fruire di questo servizio che sarà disponibile dal primo di agosto dove un medico veterinario sarà a disposizione degli animali per l'espletamento del servizio a titolo gratuito.

"E' questa un'azione che il Comune ed Asp, in sinergia, mettono in campo anche per il controllo del randagismo ed il contestuale benessere degli amici a quattro zampe, oltre che per l'incolumità dei cittadini", dichiara l'assessore al Randagismo Giuseppe Tripoli. Tutte le attività saranno realizzate dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Palermo. All'inaugurazione dell'ufficio che aprirà i battenti in agosto, prenderanno parte tra gli altri il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l'assessore al Randagismo Giuseppe Tripoli, il direttore generale di Asp Daniela Faraoni. Intanto proseguono i lavori di progettazione per la realizzazione di un ricovero sanitario per cani e gatti, un canile municipale.