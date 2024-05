Bagheria, rompono finestra per rubare a scuola ma scatta l'allarme e scappano

Tentato furto a Bagheria. La scorsa notte alcuni malviventi si sono introdotti nella scuola Bagnera da una finestra posteriore del plesso, finestra che è stata danneggiata per introdursi furtivamente. I ladri hanno tagliato alcuni fili elettrici convinti di aver disattivato l'allarme di sicurezza che invece è prontamente scattato ed ha allertato le forze dell'ordine.

"E' prontamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha messo in fuga i malintenzionati - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria -. Non si registrano altri danni alla scuola e nulla è stato trafugato. I tecnici del Comune hanno già dato mandato alle ditte operanti nel settore per provvedere alla riparazione della finestra danneggiata e al ripristino dei fili recisi".