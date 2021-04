Bagheria celebra Morricone, una strada intitolata al premio Oscar

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dalla commissione Cultura. Spetta adesso agli uffici avviare l'iter per l'intitolazione. In città campeggia già un murale che raffigura il compositore

Il murale realizzato in via Roccaforte

Bagheria avrà una via intitolata al maestro Ennio Morricone. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dalla commissione Cultura. L'amministrazione comunale in passato ha sostenuto il progetto del murale in via Roccaforte che raffigura il compositore, cittadino onorario di Bagheria, scomparso nel luglio del 2020. "L'idea è quella di intitolare proprio la piazza o il tratto di strada dove si trova il murale - spiegano dal Comune - . Ora gli uffici preposti dovranno mettere in atto l'iter per realizzare l'intitolazione".