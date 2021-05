Bagheria, stop ai sacchetti dei rifiuti che penzolano dai balconi: "Sono pericolosi, via alle multe"

L'amministrazione annuncia maggiori controlli e ricorda: "E' ancora vigente un’ordinanza che vieta questa pratica, nelle zone della città in cui è previsto il porta a porta". Sanzioni da 50 euro per i trasgressori

L’amministrazione comunale di Bagheria dichiara guerra ai sacchetti dei rifiuti che penzolano dai balconi e annuncia multe per i cittadini che li appenderanno fuori casa ad altezza uomo. Dal Comune ricordano che è ancora vigente un’ordinanza che vieta questa pratica, nelle zone della città in cui è previsto il porta a porta. Vietata, dal regolamento di polizia urbana, anche l'installazione dei gangi utilizzati per appenderli: "Possono essere particolarmente pericolosi per i pedoni che potrebbero non accorgersi del sacchetto penzolante o del gancio stesso e subire anche gravi ferite".

In molti però continuano a non curarsene. Per questo l’amministrazione ha deciso di intensificare i controlli. "Tutti coloro che adottano il malcostume di appendere i sacchetti dei rifiuti fuori dai balconi ad altezza uomo verranno sanzionati. i trasgressori dovranno pagare una multa di 50 euro".