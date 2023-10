Bagheria: sindaco incontra Carlotta Ventimiglia, attrice di 9 anni della fiction Rai "La stoccata vincente"

Ha solo 9 anni la giovanissima bagherese Carlotta Ventimiglia e ha già recitato in un'importante fiction di Rai 1. Lo scorso 24 settembre ha debuttato in "La stoccata vincente", appassionante film per la tv che racconta la storia del campione mondiale Paolo Pizzo, poi divenuto doppia medaglia d’oro olimpica nella scherma. Carlotta ha recitato ricoprendo un ruolo di rilievo accanto ad attori famosi come Flavio Insinna ed Alessio Vassallo, protagonisti del film.

La piccola bagherese, insieme ai sui genitori, è stata ricevuta dal sindaco Filippo Maria Tripoli e dall'assessore allo Spettacolo Giusy Chiello, nell'ufficio del sindaco.

Carlotta ha vestito i panni di Marina Pizzo, sorella del protagonista. Ed ha un ruolo fondamentale nella storia: quando infatti il campione, da bambino, a 14 anni, inizia a manifestare i primi sintomi di un tumore al cervello, Marina aiuta il fratello e, testimone delle prime crisi di Paolo che voleva nascondere al padre, suo primo coach nella scherma, perché temeva di dover interrompere l’attività agonistica, decide di avvisare i genitori delle crisi del fratello, salvandoghli la vita.

La fiction trasmessa domenica 24 settembre da Rai1, si è rivelata altrettanto vittoriosa anche nella prova dell'Auditel, risultando il programma più seguito tra quelli del prime time di domenica, con 2.765.000 spettatori e il 17.5% di share.

La giovanissima attrice è stata protagonista di 4 scene del film, girato tra Catania e Roma, per le quali ci sono voluti circa 10 giorni di riprese. Carlotta, dopo le lezioni a scuola, frequenta un corso di teatro e di ginnastica sempre accompagnata dalla mamma Stefania e dal papà Rosario. L'amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco Tripoli e l'assessore Chiello si sono congratulati con Carlotta, orgoglio di tutta la comunità bagherese. In occasione dell'incontro il sindaco Tripoli ha consegnato a Carlotta una pergamena di merito.

"Ho conosciuto Carlotta quando era piccolissima. Io e il consigliere Vincenzo Bellante eravamo i suoi educatori e siamo onorati di essere stati parte di questa crescita che oggi la vede diventare mini protagonista del piccolo schermo, amante del teatro e dell'arte" ha dichiarato l'assessore Chiello.