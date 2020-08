La 23enne scomparsa da Bagheria, incubo finito: "Sta bene ed è a casa"

Possono tornare a sorridere i familiari di Dora D’Asta, la ragazza di 23 anni di Bagheria della quale non si avevano notizie da circa due settimane. La ragazza si era allontanata da casa venerdì 7 agosto per andare a una festa in un lido a Trabia, ma non era più tornata. Nelle scorse ore la giovane ha telefonato ai genitori dicendo loro dove si trovava e chiedendo che la andassero a prendere.

A indagare sulla scomparsa sono stati i carabinieri della caserma di Bagheria ai quali i genitori avevano presentato denuncia."Ringraziamo le forze dell’ordine, la polizia municipale, il sindaco Filippo Tripoli e tutta la città per l’interessamento – ha detto Piero, il fratello gemello di Dora che nei giorni scorsi le aveva rivolto un appello tramite i social – desideriamo mantenere il riserbo sui motivi dell’allontanamento di mia sorella che finalmente è tornata a casa".