La 23enne scomparsa da Bagheria, l'appello del fratello: "Non avere paura e torna"

Proseguono le indagini per rintracciare Dora D'Asta, la ragazza di 23 anni di Bagheria della quale non si hanno notizie dalla notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto. La giovane si è allontanata da casa per partecipare a una festa in un lido a Trabia. Da allora non si hanno sue notizie. Il fratello Piero lancia un appello tramite Facebook: "Non avere paura di nulla, noi siamo qua ad aspettarti".

"Ciao amore mio - si legge nel post su Facebook pubblicato dal fratello - volevo solo dirti che ovunque tu sia non avere paura di nulla noi siamo qua ad aspettarti con ansia e ogni minuto che passa mi sembra un'eternità. Ti prego amore mio torna a casa, ho bisogno tantissimo di te, dopo 6 mesi che non ci vedevamo non vedevo l'ora di poterti riabbracciare fortissimo. Mamma e papà sono tantissimo in ansia sappilo, non facciamo altro che pensare solo a te notte e giorno. Spero che ovunque sia leggi questo messaggio".

