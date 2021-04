Bagheria inarrestabile, nuovo record per la differenziata: a marzo raggiunto il 69,65% 

Nuovo record per Bagheria nella raccolta differenziata. A marzo la città delle ville ha raggiunto il 69,65%. In totale sono state 1.317.170.000 le tonnellate di rifiuti correttamente separate. Nello specifico il 6% circa del totale, 235.420 tonnellate, era costituito da carta e cartone; 122 mila le tonnellate di vetro raccolte, poco più di 37 mila gli ingombranti. I rifiuti non ulteriormente differenziali ammontavano a 572.880 tonnellate.

"Ringrazio tutti i cittadini che - commenta il sindaco Filippo Maria Tripoli - stanno sempre più collaborando nel corretto conferimento dei rifiuti, e a quelli, pochi, che ancora non differenziano, dico: cosa aspettate!". "Ognuno di noi - dichiara l'assessore Giuseppe Tripoli - deve fare la propria parte. Grazie a coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Un ringraziamento particolare ai dipendenti di Amb, il presidente e gli agenti della Polizia Municipale che tutti i giorni, in raccordo, con l'amministrazione comunale svolge un controllo attento del territorio".

