Bagheria, al via la pulizia meccanizzata delle strade di tutta la città

Prenderà il via da lunedì 13 febbraio il servizio di spazzamento meccanizzato delle vie di tutto il territorio bagherese. Per agevolare lo svolgimento del servizio che sarà effettuato periodicamente così come stabilito dall'ordinanza comunale è stata disposta l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 20 alle ore 4 nelle vie interessate dal servizio a partire da quel giorno.

"Siamo certi che i cittadini collaboreranno e si abitueranno a controllare i cartelli che verranno installati nelle strade per facilitare la pulizia delle stesse che serve non solo al decoro cittadino ma a ridurre la presenza di ratti e insetti - dice l'assessore all'Igiene Urbana, Giuseppe Tripoli - mantenere la città pulita deve essere un compito condiviso". La pulizia verrà effettuata con i mezzi dell'Amb, l'azienda in house che per il Comune di Bagheria si occupa della raccolta differenziata. Il servizio di spazzamento delle vie cittadine con mezzo meccanizzato avrà cadenza settimanale o quindicinale.

Il calendario dello spazzamento

Cadenza settimanale

Lunedì

Via Libertà ambo i lati della carreggiata che va da via Città di Palermo a corso Butera; via Bernardo Mattarella lungo il senso di marcia che va dal corso Butera a via Papa Giovanni; via Dante lungo il senso di marcia che va da via Città di Palermo a corso Butera; via Diego D'Amico sul lato destro che va da piazza Garibaldi a via Vivaldi.

Martedì

Via Libertà ambo i lati della carreggiata che va da Corso Butera a via Città di Palermo; via Bernardo Mattarella lungo il senso di marcia che va da via Papa Giovanni a corso Butera; via Dante lungo il senso di marcia che va da corso Butera a via Città di Palermo; via Diego D'Amico sul lato sinistro che va da piazza Garibaldi a via Vivaldi; via Papa Giovanni lato destro (numeri civici pari) da via De spuches a via Consolare.

Mercoledì

Via Del Convento lungo la corsia che va dalla via Sant'Antonio alla via Serradifalco; via Sant'Antonio lungo la corsia che va dalla via Passo del Carretto alla chiesa Sant'Antonio; via Filippo Buttitta lungo la corsia che va dallo svincolo autostradale alla via Flavio Gioia; via Flavio Gioia lungo la corsia che va dalla via Buttitta alla via I. Lanza Di Trabia; via Cap. Emanuele Basile ambo i lati ad eccezione della bretella che costeggia la caserma dei carabinieri e l'ufficio postale; via Papa Giovanni XXIII sul lato sinistro (numeri civici dispari) da via De Spuches a via Consolare.

Giovedì

Via del Convento lungo la corsia che va dalla via Serradifalco alla via Sant'Antonio; via Sant'Antonio lungo la corsia che va dalla chiesa Sant'Antonio alla via Passo del Carretto; via Filippo Buttitta lungo la corsia che va dallo via Flavio Gioia alla svincolo autostradale; via Flavio Gioia lungo la corsia che va dalla via I. Lanza Di Trabia alla via F. Buttitta; via Cap. Emanuele Basile nella bretella che costeggia la caserma dei carabinieri e l'ufficio postale; via Morana sul lato sinistro (numeri civici dispari) da corso Butera a via Monsignor Arena; via Monsignor Arena sul lato sinistro (numeri civici dispari) da via Morana a via Città di Palermo.

Venerdì

Via Dietro Certosa sul lato destro (numeri civici pari) da via Angiò a via Lanza; via Mole sul lato destro (numeri civici dispari) da via Lanza a via Ignazio Lanza di Trabia; via Città di Palermo lato destro (numeri civici pari) da via Ignazio Lanza di Trabia a via Dante; via Ingegnere Giuseppe Bagnera lato destro (numeri civici pari) da via Dante alla S.S. 113; via Donne Vittime della violenza ambo i lati; via Borsellino nella corsia che va dalla via Libertà a via Dante compresa anche la bretella laterale; via Morana sul lato destro (numeri civici pari) da corso Butera a via Monsignor Arena; via Monsignor Arena sul lato destro (numeri civici pari) da via Morana a via Città di Palermo; via Ignazio Lanza di Trabia (numeri civici dispari) nella corsia che va da via Filippo Buttitta a Palazzo Butera; corso Butera lato destro (numeri civici pari) da via Stazione a palazzo Butera.

Sabato

Via Dietro Certosa sul lato sinistro (numeri civici dispari) da via Angiò a Via Lanza; via Mole sul lato sinistro (numeri civici pari) da via Lanza a Via Ignazio Lanza di Trabia; via Città di Palermo lato sinistro (numeri civici dispari) da via Ignazio Lanza di Trabia a via Dante; Via Ingegner Giuseppe Bagnera lato sinistro (numeri civici dispari) da via Dante alla S.S. 113; via Borsellino nella corsia di sinistra che va dalla via Libertà a via Dante; via Ignazio Lanza di Trabia (numeri civici pari) nella corsia che va da Palazzo Butera a via Filippo Buttitta; corso Butera lato sinistro (numeri civici dispari) dalla via Stazione a palazzo Butera; via Stazione e piazzale stazione ambo i lati.

Cadenza quindicinale

Lunedì (il primo e il terzo lunedì di tutti i mesi)

Via Consolare lato destro nella corsia che va da corso Butera a via Papa Giovanni; via Parisi lato destro nella corsia che va da via Sant'Ignazio di Loyola a via Consolare; via Federico II lato destro nella corsia che va da via Ing. Bagnera a Corso Butera; via Sant'Ignazio di Loyola ambo i lati nel tratto che va dalla rotonda di via Parisi a via Santa Marina.

Martedì (il primo e il terzo martedì di tutti i mesi)

Via Consolare lato destro nella corsia che va da via Papa Giovanni a corso Butera; via Parisi lato destro nella corsia che va da via Consolare a via Sant'Ignazio di Loyola; via Federico II lato destro nella corsia che va da corso Butera a via Ing. Bagnera.

Mercoledì (il primo e il terzo mercoledì di tutti i mesi)

Via Dante sul lato sinistro da via Ing. Bagnera a via Maggiore Toselli; via Maggiore Toselli ambo i lati la bretella laterale lato sinistro che va da via Dante a via T. Aiello; via T. Aiello lato sinistro che va da via M. Toselli a via Ing. Bagnera.

Giovedì (il primo e il terzo giovedì di tutti i mesi)

Via T. Aiello lato sinistro che va da via Maggiore Toselli alla via Ing. Bagnera; via Monaco I ambo i lati; via Maggiore Toselli ambo i lati della carreggiata di destro che va dalla via Dante alla via T. Aiello via Dante lato destro da via Ing. Bagnera a via Maggiore Toselli.

Venerdì (il primo e il terzo venerdì di tutti i mesi)

Via De Spuches lato destro da piazza Garibaldi in tutta la sue estensione fino alla Tangenziale Est.

Sabato (il primo e il terzo sabato di tutti i mesi)