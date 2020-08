Bagheria, Comune concede un locale ad Ance per uno sportello informativo per i cittadini

Verrà presentato questa sera, alle 19, 00, a Villa San Cataldo, il protocollo di intesa tra Ance Palermo (Associazione nazionale costruttori edili) e Comune di Bagheria. All’incontro sono stati invitati tutti i sindaci dei paesi limitrofi. "Con l’occasione il Comune di Bagheria, a seguito della stipula del protocollo di intesa, concederà in uso gratuito un locale presso Villa San Cataldo dove verrà messo a disposizione del pubblico uno sportello di cassa edile per fornire informazioni in vista delle nuove misure su ecobonus e coibentazione - si legge in una nota del Comune -. Informare su tutte le agevolazioni per creare un canale diretto tra pubblico e privato per aiutare il cittadino nel cogliere le previste agevolazioni di carattere economico per la coibentazione dell'immobile e di tutte le misure disponibili lo scopo dell’incontro al quale saranno presenti il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l’assessore all'Urbanistica Brigida Alaimo, il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi, il Vicepresidente Ance Palermo Salvatore Russo e Alessandro Paladino referente di Bagheria Experience". L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Facebook del Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.