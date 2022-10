VIDEO | Bagheria si ferma contro il caro bollette, i commercianti scendono in strada

"Fermiamo questi strozzini", "Si lavora per vivere e non si vive per lavorare", "Stop aumenti". Sono alcuni degli striscioni portati in corteo da esercenti e cittadini lungo corso Butera. In piazza anche il sindaco Filippo Trpoli: "Città mortificata dai rincari"