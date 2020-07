Nuovi arredi in piazza Vittime della mafia a Bagheria, il Comune: "Teniamola pulita"

Bagheria diventa più bella. Nuovi arredi urbani sono stati posizionati in piazza Vittime della mafia. Si tratta di due tavoli in castagno e quattro panchine. E' stato possibile grazie alla collaborazione dell’assessorato al Verde pubblico guidato da Massimo Cirano e della guardia forestale della Regione Siciliana. Erano presenti il sindaco Filippo Maria Tripoli, l’assessore Cirano, il dirigente regionale Vincenzo Lo Meo, l’agronomo comunale Giovanni Sorci e una squadra di operatori della forestale che si sono adoperati per fissare a terra tavoli e panchine.

"Intanto l’assessore Cirano - si legge in una nota del Comune - è a lavoro per cercare di far mantenere il decoro dell’area coinvolgendo anche i commercianti limitrofi, che possono contribuire a innaffiare il giardino o a segnalare casi di vandalismo. Tra le altre cose ci si sta attivando per ripristinare i bagni comunali che sono adiacenti al giardino, non è escluso che si possa pensare a un interpello tra i dipendenti comunali per un operaio che sia operativo in villa e al quale verrebbero aumentante le ore di lavoro". Nei prossimi giorni è prevista una pulizia straordinaria della piazza e dal Comiune arriva un appello a quanti la frequentano per aiutare l’amministrazione a mantenerla pulita.

