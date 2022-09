A Bagheria ecco le zone rosa, venti parcheggi per le donne in gravidanza e con figli

L'amministrazione comunale di Bagheria ha predisposto la realizzazione di 20 "parcheggi rosa", dedicati alle donne in gravidanza e genitori con figli a seguito fino ai 2 anni di età. E' quanto previsto da un'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Maurizio Parisi.

La mappa dei parcheggi rosa a Bagheria

Ecco la mappa dei parcheggi rosa:

via F. Buttitta (scuola Pirandello);

via Diego D'Amico (scuola elementare Cirincione)

Corso Butera (scuola elementare G. Bagnera)

Corso Butera (centro per l'impiego)

Via Senofonte (asilo scuola Girgenti)

via Maggiore Toselli (scuola elementare Puglisi)

via A. Scordato (Aspra - davanti alla scuola elementare)

via Libertà (asilo scuola G. Bagnera)

via Giorgio Luigi Capitani (davanti al pronto soccorso)

Via Franz Liszt (in prossimità del poliambulatorio Asp)

Via Bernardo Mattarella 188 (in prossimità dell'Asp - palazzo di vetro)

Via Capitano Emanuele Basile (ufficio postale centrale)

Via Papa Giovanni Paolo XIII 60 (ufficio postale succursale)

Via Costanza d'Altavilla (in prossimità dell'ufficio postale succursale)

Via Massimo D'Azeglio (consultorio Asl)

Piazza Trabia (Comune Corso Umberto)

Piazza Indipendenza (Lavori Pubblici Comune di Bagheria)

Via L, Maggiore (in prossimità di Palazzo Butera)

Via Federico II (Servizi Sociali Comune di Bagheria)

Via Papa Giovanni XXIII 26 (Comando polizia locale)

Il pass per parcheggiare

Per poter parcheggiare nelle aree dedicate, occorre richiedere il permesso, che verrà rilasciato alle richiedenti dietro domanda con allegato certificato medico oppure certificato di nascita. I richiedenti dovranno essere residenti nel comune di Bagheria. Il permesso sarà valido per il periodo che va dal terzo mese di gravidanza della futura mamma al secondo anno di vita del nascituro e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'interessata durante il periodo di gravidanza e successivamente al parto, dall'interessata o da un suo familiare con il bimbo a bordo. Modello per l'istanza ed ordinanza sono scaricabili dall'albo pretorio on line.