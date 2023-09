Bagheria, online il bando e modello di domanda per le tessere Ast anni 2024-2025

E' stato pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Bagheria il bando per il rilascio delle tessere Ast per soggetti diversamente abili ed anziani per l'anno 2024-2025. Coloro i quali desiderano ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi Ast, valevole per l'anno 2024/2025 possono presentare domanda alla direzione Politiche Sociali.

Per poter richiedere il beneficio gli invalidi devono dimostrare un'invalidità pari ad almeno il 67% di invalidità civile; gli anziani dovranno possedere alla data della domanda un'età non inferiore ai 67 anni.Tra i requisiti l'ISEE in corso di validità non deve essere superiore a: 9.808,80 euro per anziano unico componente il nucleo familiare; 19.617,60 euro per anziano facente parte di un nucleo familiare con due o più componenti. Gli anziani potranno presentare domanda sino al 27 settembre 2023, I disabili potranno presentare sino al 15 ottobre 2023.

Dal Comune di Bagheria spiegano: "La richiesta dovrà essere presentata compilando il modulo, reperibile presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune di Bagheria (via Federico II, 33 – piano terra e presente anche sul sito internet del Comune. Alla domanda dovranno essere allegati: Per gli utenti diversamente abili una copia del certificato attestante l’invalidità non inferiore al 67% o equiparati; la copia documento d’identità; una fotografia formato tessera; e la ricevuta di versamento di euro 3,38 della BNL (Banca nazionale del Lavoro) su c/c n° 00200002 intestato "Azienda Siciliana Trasporti, o ricevuta di bonifico bancario di euro 3,38 sul seguente IBAN: IT11S0100504600000000200002, o ricevuta di pagamento vaglia postale di euro 3,38 intestato "Azienda Siciliana Trasporti - via Caduti Senza Croce n° 28 Palermo".

"Per gli anziani - si legge ancora - dovranno essere allegati una fotografia formato tessera; copia documento di riconoscimento; l'Isee in corso di validità. Le istanze dovranno essere presentate complete della documentazione richiesta al Segretariato Sociale del Comune di Bagheria sito in via Federico II n.33 – piano terra o inviate via email pec: politichesociali@telecompost.comunebagheria.pa.it.

Per ulteriori informazioni e per la compilazione delle domande, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di segretariato sociale del Comune di via Federico II, 33".