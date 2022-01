Bagheria, in servizio il nuovo comandante della polizia municipale Maurizio Parisi

Ha preso servizio il 31 dicembre a Bagheria il nuovo comandante della polizia municipale, Maurizio Parisi. Lo fanno sapere dagli uffici del Comune attraverso una nota.

"In verità - si legge - non si tratta di una new entry, Parisi ha già operato sul territorio del Comune, oggi rientra dopo una selezione dirigenziale. Come da quadro normativo, per la specificità del ruolo e dell’autonomia del comandante del corpo di polizia municipale, - dicono dal Comune - questi risponderà direttamente al l sindaco, in quanto quest’ultimo è titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune. Oggi il comandante, accompagnato dall’assessore con delega alla polizia municipale Giuseppe Tripoli ha fatto visita a diversi uffici comunali per essere presentato dall’assessore e per un primo confronto sulle procedure di comunicazione con il comando. Parisi ha poi fatto visita alle forze dell’ordine cittadine".

"Inizia una collaborazione con un ottimo professionista del quale già conosciamo le qualità – ha dichiarato l’assessore Tripoli – a lui e a tutto il comando auguriamo un buon lavoro a servizio della comunità".