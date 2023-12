Bagheria sempre più verde: saranno piantati 100 nuovi alberi

E' in corso in via Dante e proseguirà nei prossimi giorni, in altre vie di Bagheria, la piantumazione di nuove specie arboree. Nello specifico in via Dante sono in fase di piantumazione 12 magnolie grandiflora e 13 aranci amari. Anche corso Butera, corso Umberto I e piazza Stazione saranno oggetto di nuovi interventi. In corso Butera verranno piantati 5 aranci amari, in corso Umberto 4 aranci amari, e in piazza Stazione 40 carrubi e 5 aranci amari

"La messa a dimora delle specie arboree proseguirà nei prossimi giorni - dicono dal Comune di Bagheria -. Ad eseguire i lavori di piantumazione la ditta Pizzo Viva Srl che è stata incaricata. mediante un accordo quadro della piantumazione ma anche della manutenzione per un anno, ciò significherà che seguiranno altri interventi. A seguire i lavori con il responsabile del Verde pubblico Francesco Cordio anche l'assessore al ramo Massimo Cirano ed il sindaco Filippo Maria Tripoli.