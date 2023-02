Bagheria, il sindaco Tripoli nomina il settimo assessore in Giunta: è Giuseppina Chiello

E' Giuseppina Chiello, il settimo assessore della Giunta Tripoli. Già consigliere comunale in quota del gruppo civico "Principio comune" il neo-assessore assumerà le deleghe alla Comunicazione, Spettacolo, Innovazione e Digitalizzazione e Personale e manterrà la carica di consigliere comunale.

Giuseppina Chiello esperta in marketing e comunicazione è laureata in Scienze della Comunicazione. Oggi alla presenza del vice-segretario comunale Domenico Pipia, che ha predisposto gli atti, la neo assessore ha giurato davanti al sindaco Filippo Maria Tripoli e alla Giunta, con la consueta formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione ". Al momento non sono previste modifiche alle deleghe degli altri assessori, confermo il vice-sindaco Daniele Vella.