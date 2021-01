Bagheria sotto choc, è morta l'imprenditrice Marilena Chiavetta

Bagheria sotto choc per la morte dell'imprenditrice Marilena Chiavetta, 44 anni. Era molto nota in città perchè gestiva la panineria Unetto in società con il cugino Tony Lo Coco. Nel 2019, per il pranzo di Natale preparato proprio dallo chef, aveva contribuito a cucinare e servire ai tavoli della Caritas cittadina.

La donna aveva una grave malattia. I funerali saranno celebrati domani nella Chiesa Madre alle 16. Da quando si è appresa la notizia, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Amici e conoscenti la ricordano come una donna "solare, umile". "Moglie, vera amica, meravigliosa anima! Riposa in pace Marilena", scrive un'amica. "La conoscevo da quando era una ragazzina.... Che Dio possa accogliere la sua anima..... Grande dispiacere", si legge in un altro messaggio.