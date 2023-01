Bagheria, lotta al randagismo: al Piccolo Parco Urbano un'area per la microchippatura dei cani

In un'area del Piccolo Parco Urbano di via Serradifalco, a Bagheria, sarà possibile eseguire la microchippatura dei cani. Si tratta di un servizio gratuito che sarà attivo dal primo febbraio grazie a una delibera della Giunta comunale, che ha individuato il luogo e la struttura, concessa in comodato d'uso gratuito dal rappresentante legale dell'associazione Piccolo Parco Urbano.

"L'area, è stata oggetto di sopralluogo da parte del servizio Veterinario dell'Asp, che l'ha ritenuta idonea allo svolgimento del servizio di identificazione mediante microchip degli animali che potrà essere effettuato con cadenza settimanale, ogni mercoledì, dalle associazioni animaliste e dalla stessa Asp". Necessaria la prenotazione al numero telefonico 3928410121.