Bagheria, ricevono il reddito di cittadinanza e lavorano in nero: nei guai due operai

Sono stati beccati dalla guardia di finanza mentre eseguivano delle opere murarie in un appartamento. Avviate le procedure per la revoca del beneficio. Punito anche il committente, che dovrà pagare una sanzione

Due lavoratori in nero e allo stesso tempo percettori del reddito di cittadinanza sono stati scoperti a Bagheria dalla guardia di finanza. Insospettiti dagli accumuli di scarti da lavori di muratura sul bordo della strada, dalla presenza di una piccola betoniera in funzione e dalla totale assenza di cartelli, le fiamme gialle hanno deciso di effettuare un controllo in un appartamento dove erano in corso dei lavori.

Alla richiesta di esibire le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione degli operai da parte del proprietario dell'immobile, dove erano in corso opere murarie, non è stata esibita alcuna documentazione. E' stato poi accertato che entrambi gli operai erano percettori del reddito di cittadinanza. Al proprietario dell'immobile, quale datore di lavoro, verrà comminata una sanzione amministrativa da 3.600 a 21.600 euro, maggiorata del 20 per cento per aver impiegato in nero personale già percettore di reddito di cittadinanza. Per i due operai, invece, sulla base della segnalazione inoltrata, il competente ufficio Inps provvederà a farli decadere dal beneficio.