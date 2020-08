Bagheria, al via i lavori per rendere più sicura la scuola Guttuso

Per un importo pari a 385 mila euro sono iniziati i lavori di riqualificazione della scuola media Guttuso, a Bagheria. Il progetto dei lavori era stato approvato nel 2016 e ammesso a finanziamento l'anno successivo con un decreto del ministero della Istruzione. "Con l’entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzione del 2018 - spi legge in uan nota del Comune - si è delinetata lanecessità di eseguire verifiche per la valutazione del rischio sismico, ciò ha reso necessario una rimodulazione del progetto e un aggiornamento al prezzario 2019". A febbraio il nuovo via libera. I lavori, partiti in questi giorni, dopo apposita gara di appalto, sono eseguiti dalla ditta Fratelli Micciulla Snc.

