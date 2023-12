Bagheria, consegnati i lavori per la realizzazione della palestra della scuola Emanuela Loi

Dopo i lavori di sistemazione dei marciapiedi del parcheggio antistante la scuola Emanuela Loi, l'edificio scolastico è nuovamente oggetto di riqualificazione. Sono partiti ieri i lavori di realizzazione di una nuova palestra della scuola.

Ad eseguire i lavori la ditta NT Costruzioni Srl di Terme Vigliatore che si è aggiudicata l'appalto. Lavori che sono stati consegnati dal Rup, il responsabile unico del procedimento, il geometra Onofrio Lisuzzo lo scorso 29 novembre.

Nominato anche il gruppo di lavori di tecnici interni al Comune per l'attività di verifica del progetto esecutivo formato dall'ingegner Giancarlo Dimartino dirigente dei Lavori Pubblici e dai geometri Francesco Cordio e Francesco Cangialosi. L'esecuzione del servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione è realizzata dall'ingegnere Ezio Saccà indicato dalla ditta. Con la determinazione n. 552 del 21/7/2023 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di architettura e di ingegneria relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica a alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza che è stata aggiudicata dall'ingegner Salvatore Viola che ha offerto un ribasso del 9,84% pari ad un importo di 140.940,78 euro. I lavori saranno eseguiti in circa 16 mesi e, per l'esattezza, secondo contratto, in 48 giorni dalla data di consegna.