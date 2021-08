Bagheria, green pass obbligatorio per accedere alla biblioteca e al museo Guttuso

Da oggi, 6 agosto, per accedere alla Biblioteca di Bagheria è richiesta agli utenti della biblioteca comunale, ai musei e ai luoghi della cultura, la certificazione Green Pass Covid-19 in corso di validità unitamente al documento di identità.

"Fanno eccezione - dicono dal Comune di Bagheria - i bambini di età inferiore a 12 anni e tutti coloro che sono esonerati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. L'amministrazione comunale si sta comunque organizzando per far fruire i principali servizi della Biblioteca per chi non fosse munito di Green pass Covid 19, ed in particolare di prestito e restituzione dei libri, con modalità da concordare direttamente con la direzione della biblioteca. Il ritiro potrà avvenire previa prenotazione telefonica o mail con consegna o restituzione in appositi contenitori che verranno organizzati nell'atrio della Biblioteca. Per informazioni: Biblioteca, Via Consolare Palazzo Aragona Cutò: Direzione 091 909277. Uffici 091 903312; Fax 091 909811; e-mail: biblioteca@comune.bagheria.pa.it".