Bagheria, si cercano operatori economici per la gestione di un'area del parco di Monte Catalfano

L'amministrazione comunale ricerca operatori economici per la gestione di un'area del parco di Monte Catalfano. E' stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Bagheria un avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse con la "contestuale presentazione dell'offerta economica per l'affidamento diretto". L'operatore che gestirà il parco si occuperà oltre che di assicurare, la manutenzione e il mantenimento delle aree a verde di monte che è Sito di interesse comunitario, anche di realizzare eventi e/o manifestazioni che possano promuovere il territorio.

"Per maggiori informazioni - dicono dal Comune di Bagheria - è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, la dottoressa Giusy Cuffaro Tel. 091/943805 PEC: programmazionebagheria@pcert.postecert.it, g.cuffaro@comune.bagheria.pa.it), che potrà fornire chiarimenti relativi all'avviso. L'area in questione si trova in zona nord del Pianoro di Portella della Vignazza estesa circa 18 ettari che si presenta in stato di abbandono pur essendo stata oggetto, in passato, di riqualificazione a seguito di un finanziamento pubblico. Sono presenti ancora alcuni manufatti e sono attualmente percorribili alcuni sentieri. Il parco sarà concesso al gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e l’amministrazione comunale avrà piena facoltà di eseguire investimenti a propria cura e spese. Nell'avviso, scaricabile dal sito web comunale, sono indicate le caratteristiche deve possedere i soggetti ammessi a partecipare, gli oneri a carico del concessionario, che tra le altre cose dovrà garantire e assicurare la fruizione pubblica del parco; mantenere, curare e pulire l’area; garantire la corretta raccolta differenziata dei rifiuti nell’area in concessione, utilizzando appositi contenitori per ogni frazione di rifiuto (umido, secco, carta, vetro, plastica). e sensibilizzando, mediante apposita segnaletica, gli utenti al corretto conferimento dei rifiuti".

Inoltre dovranno essere garantiti apertura e chiusura dei cancelli secondo gli orari concordati con l'Amministrazione

Comunale, con minimo di apertura nel periodo invernale (da novembre a febbraio) pari a n. 10 ore giornaliere (dalle ore 09:00 alle ore 19:00) e nel periodo estivo (da marzo a ottobre) pari a n. 14 ore giornaliere (dalle ore 09:00 alle ore 23:00). L'area dovrà essere servita da un servizio diurno di guardianìa e servizio di sorveglianza h24, con obbligo di segnalazione di eventuali effrazioni al Comando di polizia municipale e al Comando carabinieri. Dovrà anche essere realizzato un centro di informazione turistica per la distribuzione di materiale informativo e per la prenotazione di visite guidate del parco e delle grotte – gestione contingentata degli accessi, servizio di prima accoglienza e di decoro. Previsto anche un servizio di bike sharing con bike da trekking e bike duetto con carrozzina per soggetti con difficoltà a deambulare).

Dal Comune aggiungono: "Dovrà essere presente anche una zona gioco con presenza di personale per una fruizione sicura e controllata con materiali adatti ai bambini e bagni chimici in numero sufficiente alla capienza ricettiva dell’area o potranno essere in alternativa rimessi in uso, a totale carico del concessionario, i servizi igienici presenti nella struttura in muratura all’interno del parco. Varie anche le attività che si potranno sviluppare nel parco: dalle attività ludiche, di intrattenimento, didattiche, sportive, culturali, musicali che siano compatibili con la peculiarità naturalistica dei luoghi alla vendita in forma itinerante di alimenti e bevande in confezione. La proposta economica da allegare alla domanda dovrà contenere l’offerta economica al rialzo rispetto al canone minimo forfettario che è stato stabilito in 3.000 euro come previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale n.266 del 15/11/2021. L’affidamento della gestione in concessione verrà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà offerto il maggiore rialzo.I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domande secondo i modelli scaricabili dal sito web comunale, via pec alla mail programmazionebagheria@pcert.postecert.it entro il 18 dicembre 2021, indicando nell'oggetto della mail Manifestazione interesse Monte Catafano".

"Auspichiamo di poter presto affidare ad un operatore il polmone verde di Bagheria affinché torni ad un adeguato uso da parte della comunità nel rispetto e cura che merita", commenta il sindaco Filippo Maria Tripoli.