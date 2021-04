Furto negli uffici Urbanistica del Comune di Bagheria: "Azione mirata, terzo raid in un anno"

Ancora un furto negli uffici comunali dell'Urbanistica di Bagheria. E' il terzo nel giro di un anno. "Nel corso di questa notte, ignoti si sono introdotti negli uffici ed hanno rubato tre pc, uno dei quali appena comprato dall'Ente e di nuovissima generazione - dicono dal Comune di Bagheria -. Sul posto sono intervenuto i carabinieri della compagnia di Bagheria che conducono le indagini che dovranno accertare come i ladri siano riusciti ad entrare, anche se è chiaro che è stato forzato il cancello di ingresso laterale; tra i segni di effrazione c'è anche una porta rotta.

Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti comunali al momento dell'apertura questa mattina. "E' la terza volta che l'Urbanistica registra un furto in pochi mesi, non sono stati presi di mira altri uffici - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Brigida Alaimo - è evidente che è un'azione mirata. Gli uffici del condono, della repressione e abusivismo hanno continuato a svolgere con cura il loro lavoro senza clamori o onori della cronaca, ma con attenzione e rispetto delle norme, e se questa attività ha "disturbato" qualche disonesto che vuole spaventare il lavoro degli uffici e rallentarli ha sbagliato indirizzo. Questa amministrazione - conclude l'assessore - continuerà a lavorare senza farsi intimidire, nel rispetto delle norme e della legalità, e se se ne ravviserà la necessità, con gli organi inquirenti, chiederemo di valutare la messa in sicurezza non solo dei locali del settore urbanistica ma anche di alcuni dipendenti. I malintenzionati dovranno avere vita durissima se volessero ritentare di prenedere di mira gli uffici comunali". Intanto l'amministrazione di concerto con i carabinieri informeranno il prefetto.